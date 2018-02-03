Вильнюс, 4 февраля, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Громкая риторика властей Литвы по поводу экономической ситуации, слова о невиданном росте в 3,5% ВВП, — плохо сочетаются с данными о государственном долге. Впрочем, статистика по этому показателю прошла незамеченной. Почему и о чём она свидетельствует, пишет автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

В истекшем году долг Литвы достиг рекордных объемом, увеличившись за десять лет почти в четыре раза, на 12 млрд евро. По прогнозам департамента государственной казны министерства финансов, окончательный долг за 2017 год достигнет 17 млрд 131 млн евро, составив, таким образом, 41,5% от ВВП. Для сравнения, в конце 2000-го госдолг Литвы составлял 3 млрд 140 млн евро.

Быстрая скорость залезания страны в кредиты позволяет считать, что этот показатель — не предел. Мощный финансовый кризис подкосил экономику, которой не помогли евродотации, и с 2009 году темпы роста госдолга значительно увеличились. Тем не менее власти страны наступивший год уже загодя называют успешным и намерены одолжить еще порядка 1 млрд 440 млн евро. Так кто и как долго будет платить по этим долгам?

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