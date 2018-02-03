Киев, 3 февраля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Что такое марш «Национальных дружин», прогулявшихся по Киеву 28 января? Мнение экспертов в своей статье рассматривает автор ИА REGNUM Тарас Перебыйнис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

Арсен Аваков, с чьим именем связывают создание и руководство национальными дружинами, прокомментировал марш со своей точки зрения министра внутренних дел. Никаких милитаристских организаций, с его точки зрения, на Украине быть не может, все организации, осуществляющие «необходимое насилие», в стране могут быть только государственными. Таким образом, на вопрос, что же собой представляют национальные дружины, Аваков так и не ответил. Чем, вероятно, подлил масла в огонь и без того беспокойной ситуации.

Комментарии экспертов разошлись в оценке от необходимости «народной борьбы с преступностью» (это зачем бы, при живых органах МВД?) до заготовки Авакова, которая понадобится ему в 2019-м, чтобы устраивать погромы тех, кто «будет неправильно участвовать в выборах». Сама организация считает, что это было просто праздничное мероприятие, посвященное первому году существования, а ее руководитель Андрей Билецкий, командир «Азова», рассуждал «о нелегкой ноше», которую приняли на себя дружинники. Что же он подразумевал?

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