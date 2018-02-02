Ярославль, 2 февраля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославле обманутые дольщики 3 февраля выйдут на одиночные пикеты в центре города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://yarkprf.ru/ Обманутые дольщики выйдут на пикеты

3 февраля в 12 часов ярославские дольщики соберутся на площади Волкова, чтобы поучаствовать в одиночных пикетах.

«Мы пытались согласовать митинг на 200 человек в двух местах центра города — на площади Юности или Труда, но нам отказали. И тогда решили обойтись одиночными пикетами. Встанем в центре города, чтобы нас было видно везде», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Накануне в Ярославской областной думе прошло заседание рабочей группы по вопросу решения проблем обманутых дольщиков.

В заседании рабочей группы приняли участие заместитель председателя областной думы Виктор Волончунас, депутат Госдумы Александр Грибов, заместитель губернатора Андрей Шабалин, директор департамента строительства Виктор Неженец.

Рабочая группа предложила встречаться с дольщиками проблемных домов чаще и решать вопросы по каждой конкретной застройке.