Варшава, 3 февраля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Поправка к закону об Институте национальной памяти Польши, принятая недавно польским сеймом, вызвала яростное недовольство со стороны нынешней украинской политической элиты. В чем причина такой реакции и каковы могут быть последствия более широкого плана, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

На три года сможет попасть в тюрьму поляк, пропагандирующий тех, кого на современной Украине официально считают героями. Признание бандеровских нелюдей преступниками подтвердило польскую решимость не забывать страшные эпизоды собственной истории, когда «борцы за независимую Украину» десятками тысяч уничтожали мирное польское население Волыни.

Прошлый раунд антинацистских восточноевропейских выступлений был вызван украинским законом, подавляющим национальные языки. Если и в этот раз Польшу поддержат Венгрия и Румыния, можно будет считать, что Украина сделала еще один серьезный шаг к исключению себя из списка договороспособных стран, во всяком случае, до момента, пока в ней продолжается героизация нацистских преступников. Но похоже, что, кроме идеологических соображений, у Польши, принявшей такой закон, могут быть и практические интересы на Украине. Каковы же они?

Читайте подробности: Польша готовит основания для территориальных претензий к Украине

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