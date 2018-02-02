Киев, 2 февраля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Трудовая миграция граждан Украины в Польшу в ближайшие годы может усилиться. Об этом говорится в отчете Нацбанка Украины (НБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Welcome

«Миграционные потоки могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу, — говорится в сообщении банка. — Дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом».

В отчете НБУ также говорится, что миграция граждан страны в Россию, наоборот, снизилась, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений.

Тем не менее, по данным украинского банка, в число самых популярных стран для трудовых мигрантов Украины входят РФ, Польша, Италия и Чехия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы государственной службы занятости Украины Сергей Кравченко заявил, что предприятия страны испытывают кадровый «голод» из-за того, что большое количество работоспособного населения мигрирует в другие страны с лучшими условиями труда.

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