Ярославль, 2 февраля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Культурно-исторический парк «Россия — моя история», который губернатор Ярославской области Сергей Ястребов планировал открыть в Ярославле в октябре 2017 года, не появился и не появится. Это следует из ответа мэрии Ярославля жителю города Сергею Казанскому, который поинтересовался судьбой проекта предыдущего главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Сергей Ястребов на месте предполагаемого строительства парка «Россия — моя история»

Директор департамента архитектуры ответил ярославцу, что средства на проектирование объекта не выделялись, информация о его реализации в мэрии отсутствует. Также в мэрии сообщили, что сейчас выполняется проект планировки территории, где планировали строительство объекта «с организацией пространства для отдыха, размещением спортивных площадок для пляжных видов спорта, установкой колеса обозрения».

Ожидалось, что для строительства парка будет создан специальный фонд, внести туда вклад смогут все желающие. В апреле 2016 года губернатор Ярославской области заявил, что идея получила одобрение патриарха Кирилла, рассматривалась в Администрации президента. Но в июле того же года Ястребов ушел в отставку, и, как выяснилось, вместе с ним сошла на нет и идея. Вместо исторических экспозиций будет «чёртово колесо», под которое уже заложили фундамент.