Киев, 2 февраля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Под американские санкции попали не только предприятия военно-промышленного комплекса России. США оставляют за собой право ввести в будущем санкции в отношении компаний, которые ведут бизнес с российскими предприятиями ВПК. Об этом заявила официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«29 января не было последним днем введения санкций в отношении РФ, это был первый день, когда у нас появились полномочия в рамках CAATSA (закон «О противодействии противникам США посредством санкций», — ред.) ввести санкции, если мы решим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет конечного дня, когда действие этих полномочий закончится… Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день, не означает того, что мы не введем санкции в будущем», — сказала Нойерт.

В то же время и.о. заместителя председателя миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс отметила, что крымский пакет санкций против России будут действовать до возвращения Крыма под контроль Украины. Она также добавила, что санкции против России за её действия в Донбассе останутся до тех пор, пока РФ не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

«Мы не признаем оккупацию и аннексию Россией Крыма. Крымские санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине», — отметила Сайдерс, передает пресс-служба ОБСЕ.

В свою очередь, депутат, член фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук призвал Киев ввести санкции в отношении российского бизнеса на Украине.

«Перечень российских высокопоставленных чиновников, политиков и олигархов, приведенный в «Кремлевском докладе» минфина США — это гипотетическое видение американцев о том, против кого будут введены их возможные санкции. Лично у меня эта их внутренняя работа не вызывает вопросов. Однако вопросы возникают к СНБО Украины: если американцы, которые позиционируют себя нашими союзниками, готовы ввести санкции против РФ, то почему мы сами еще не ввели эти санкции четыре года назад? Почему украинские облэнерго контролируются членом Совета Федерации России Александром Бабаковым — человеком, который голосовал за аннексию Крыма. У нас идет война — энергетические ресурсы должны быть возвращены в государственную собственность Украины в первую очередь», — написал Мосийчук в Фейсбуке.

Он призвал раду проанализировать американский санкционный список, и «ввести собственные санкции против тех россиян, которые имеют бизнес в Украине».

«Те, кто будут говорить, что это невозможно — глубоко ошибаются. Нам уже удалось вернуть в государственную собственность Запорожский алюминиевый комбинат, который ранее прибрал к рукам российский олигарх Дерипаска. А значит, так же сможем вернуть и всё остальное», — пояснил Мосийчук.

Кроме того, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что возможные санкции в отношении российских олигархов не заставят их перейти в оппозицию.

«Здесь есть и другой важный месседж, который не стоит игнорировать олигархам в Украине. Быть многомиллиардным толстосумом в стране с неразвитыми демократическими институтами — это значит сращиваться с властью. Общее правило — миллиардер-олигарх не может быть оппозиционером. Его переход в оппозицию автоматически будет означать конец его деньгам. Делайте выводы», — пишет Устименко в Фейсбуке.

Вице-спикер рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко провела параллели между так называемым «кремлевским докладом» США и политикой Кремля в отношении Украины. В частности, она обвинила Кремль в вводе санкций против всех украинцев.

«…потому что нет украинской семьи, которую бы не затронула российская агрессия, кто бы ни потерял близкого человека, или друга, родственников или имущество. Тысячи убитых, десятки тысяч раненых, украденные предприятия и территории, искалеченные люди, подорванные на минах дети, уничтоженные здания, изуродованные судьбы, разбитые дороги, сотни тысяч переселенцев, уничтожена экономика, разбитые семьи, миллионы людей с серьезными психологическими проблемами, потому что война не проходит бесследно для психики», — пишет Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Она считает, что «санкционный список — это малая цена за развязанную войну и агрессию».

«И цена за преступления против Украины должна только расти… В то же время США оставляет возможности для диалога, четко демонстрирует, что теперь мяч на стороне РФ… Если же Кремль выберет путь эскалации — то включат болезненные санкции. Выбор за Кремлем», — добавила Геращенко.

Лидер Всеукраинской общественной организации «Дістало!» Виталий Журавский назвал «кремлевский список» США «нокдауном для Российской Федерации».

«Вашингтон дал понять, что не собирается мириться с режимами, которые угрожают его системе ценностей… Впервые вся политическая, исполнительная и финансовая верхушка России фактически объявлена врагами Америки», — отметил Журавский, пишет «Гордон».

»Данные, которыми обладают американцы, позволяют уже сейчас правоохранительным органам США возбудить уголовные дела против вышеуказанных лиц, применив американское законодательство о борьбе с отмыванием средств. При таких условиях деньги олигархов будут сначала заморожены, а затем конфискованы… России запретят размещать государственные и корпоративные облигации на внешних рынках, ограничат работу с платежными системами MasterCart и Visa, лишат кредитов. Вероятно исключение из системы SWIFT. Банки под санкциями будут покидать «незапачканные» клиенты», — добавил Журавский.

Как сообщалось, 31 января минфин США представил так называемый «кремлевский доклад» — список российских политиков, олигархов и чиновников, против которых могут быть применены санкции. В списке — 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации президента. В минфине США разъяснили, что обнародованный «кремлевский доклад» не является санкционным списком. В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца.