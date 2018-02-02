Волгоград, 2 февраля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. 75-ю годовщину Победы в битве под Сталинградом отмечают в эти дни волгоградцы. Несмотря на то, что жителей города окружают памятные знаки, братские могилы и памятники, знания большинства волгоградцев о событиях тех дней мозаичны и разрозненны. Формировать общее целостное представление о Сталинградской битве, её масштабе и значении необходимо с детского сада. И знания эти должны формироваться с опорой на уже известные детям знания географии малой родины, находящиеся рядом с домом памятники и объекты инфраструктуры. То, как самими детьми, их родителями и воспитателями детского сада №373 была подготовлена масштабная реконструкция исторического сражения на Волге, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

На макете рельефа, символизирующем Тракторный, Краснооктябрьский и Центральный районы Сталинграда, разворачиваются баталии, за которыми с интересом наблюдают не только дети, но и взрослые. Город предстаёт перед детьми таким, каким он стал после массированной авиабомбардировки 23 августа 1942 года. От многих домов остались только обгорелые коробки, а часть зданий была разрушена до основания.

ИА REGNUM

Вот в районе Сталинградского металлургического завода «Красный Октябрь» пробиваются к Волге немецкие танки и самоходки, но буквально из подручных средств делают баррикады матросы, зарываются в песок, но не пускают врага к Волге.

ИА REGNUM

«У нас на «Красном Октябре» враги дошли до самой Волги. Но, ребята, воды набрать в Волге им так и не удалось в этом месте. Наши удерживали там какие-то сто метров берега. Песок удерживали!» — восклицает экскурсовод и автор диорамы «Сталинградская битва» Алексей Северьянов

ИА REGNUM

Повествование о кровопролитной битве Алексей сопровождает перемещениями по полотну фигурок солдатиков и моделей техники. Вот против немецких танков вышел солдат с собакой-минёром, а вот один из матросов, обороняющих город от танкового наступления, загорелся — это вспыхнула у него в руках бутылка с зажигательной смесью. «Паникаха!» — кричат дети, ведь совсем недалеко от их сада находится памятник и могила известного защитника Сталинграда.

ИА REGNUM

А это наступают на центр города немецкие танки. «Вы только представьте, ребята, сто танков фашисты бросили на центр нашего города, по три-четыре танка на каждую улицу! — восклицает рассказчик. — Вот подумайте, что будет, если сто троллейбусов одновременно в центре города окажутся?»

Зарисовки эпизодов конкретных боёв экскурсовод чередует с описанием масштабных войсковых операций, но дошкольников не пугает обилие дат и фамилий военачальников — с интересом наблюдают они за происходящим перед их глазами.

Вот замкнулся Сталинградский котёл, встретились советские войска у города Калач.

ИА REGNUM

«10 января началось наше наступление на остаток группировки врага в Сталинградском котле. Вот такие, выкрашенные белилами, танки начали наступать с запада… А 25 января танки Рокоссовского заехали на Мамаев курган», — экскурсовод поставил выкрашенную белым модель советского танка на импровизированный Мамаев курган диорамы.

О том, как возникла идея создания такой необычной экскурсии по военному Сталинграду, рассказывает ее автор Алексей Северьянов:

«Настало такое время, когда компьютерное мельтешение настолько уже всех достало, что хочется вернуться к какой-то более осязаемой реальности».

ИА REGNUM

Именно поэтому он с энтузиазмом откликнулся на предложение педагогов детского сада, вспомнил навыки музейного работника (Алексей в прошлом — сотрудник Волгоградского краеведческого музея) и воспользовался собственной коллекцией масштабных моделей. «В детстве не доиграл, видимо,— признается он. — И надо же — эти модели пригодились для демонстрации в школах и детских садах».

ИА REGNUM

Подготовить такую экскурсию — дело непростое. Только одна подготовка рельефа и расстановка зданий, техники и солдат занимает полдня.

«Это очень трудоёмкая работа: полдня ушло на подготовку диорамы, день на проведение экскурсий и еще полдня понадобилось для того, чтобы всё это разобрать. Кроме того, солдаты и вся техника во время этих «боёв» терпят большой ущерб, и потом её нужно подкрашивать, ремонтировать — всё как на войне», — рассказывает Северьянов.

Однако перед тем как собрать все части экспозиции в готовом виде, дети совместно с родителями и воспитателями сами сделали все макеты зданий. Работы велись исходя из размера фигуры солдата — 5 см.

По словам экскурсовода, дети запоминают информацию легко. Мало того, что вся информация подается наглядно с привязкой к местности и знаниям ребят о тех или иных памятниках нашего города. Они видят на полотне и результат своего собственного труда.

ИА REGNUM

Вот что рассказала по поводу мероприятия руководитель детского сада № 373 Елена Сергеевна Васадзе:

«Это мы были инициаторам создания такой экскурсии. К этому юбилею готовился весь детский сад. Все вот эти здания, противотанковые ежи и другие элементы делали совместно дети, родители и воспитатели. Фигурки солдат, техника, создание самой экспозиции и собственно текст экскурсии — Алексей».

По словам заведующей, была попытка создания подобной реконструкции на улице. Однако этот опыт оказался менее удачным, поскольку, несмотря на возможность сделать более масштабный проект, из-за шумов экскурсию проводить тяжело.

«Это мероприятие стало уже традицией для нашего сада. Четвертый год мы проводим эту экскурсию для воспитанников старших и подготовительных групп», — сообщила руководитель детского сада.

Однако посетить такое уникальное мероприятие могут немногие. По словам Северьянова, в детских садах и школах часто спрашивают о возможности проведения необычной экскурсии к дате 2 февраля, но как только становится известен масштаб подготовительных работ, то руководители отказываются.

К сожалению, в год 75-летия Победы под Сталинградом посвященная битве диорама была создана в одном детском саду и двух школах. Видимо, пока ещё в подавляющем большинстве случаев при подготовке материалов к мероприятиям педагоги отдают предпочтение «компьютерному мельтешению».