Москва, 2 февраля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Топ-10 самых популярных у туристов городов России для празднования Масленицы в 2018 году возглавил город Ярославль. Праздник в этом городе является «Главной Масленицей страны», сообщается на сайте ТурСтат.

Yarregion.ru Масленица

На втором месте по популярности путешествий на Масленицу стала Московская область, на третьем — Владимир.

В пятёрку лидеров также вошли города Нижний Новгород и Вологда.

На Масленицу в Ярославле (11−18 февраля) возродят русский обряд «столбы». «Столбы» — один из народных масленичных обрядов, в которых участвовали молодожены. Молодые выстраивались вдоль улицы и целовались на виду у всех

На «Главную Масленицу страны» в Ярославие туристы приезжают в Ярославль, Мышкин, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич.

В 2017 году Масленицу в Ярославле посетили 350 тысяч человек.

Также российские граждане намерены посетить праздничные мероприятия в Пскове, Алтайском крае, Костроме, Карелии и Великом Новгороде.

Во время Масленицы (обычно её празднуют неделю) праздничные мероприятия посещают 1 миллиона туристов.

В 2017 году Масленичные гулянья в Подмосковье посетили более 600 тысяч человек, во Владимире — более 85 тыс. человек, Нижнем Новгороде — 60 тыс. человек, в Вологде и Пскове — по 40 тыс. человек.

Существует ещё «Сибирская Масленица». Она пройдет 17 февраля 2018 года в туркомплексе «Сибирское подворье» в алтайском селе Новотырышкино.

В 2017 году «Сибирскую Масленицу» посетили 32 тыс. человек.

Отметим, рейтинг составлен по результатам анализа посещений туристами городов и регионов России на праздник Масленицы. В рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве фестиваль «Московская Масленица» проведут во второй раз. Праздничные мероприятия в честь праздника блинов пройдут на 25 площадках в центре города с 9 по 18 февраля.

Готовят праздничные программы на Масленицу и парки Москвы. Развлекательные мероприятия состоятся в 22 столичных парках.

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