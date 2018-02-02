Москва, 2 февраля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков принес извинения за высказывания, в которых глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова усмотрела признаки агитации в пользу одного из кандидатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Я принимаю это (замечание главы ЦИК) к сведению, — заявил представитель Кремля журналистам. — Я приношу извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные».

По его словам, в избирательный период он будет более аккуратным.

Напомним, ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову за агитационные высказывания.

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