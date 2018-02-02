Москва, 2 февраля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. В Москве количество заболевших ОРВИ с 1 сентября 2017 года по 28 января 2018 года снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

(сс) ccipeggy ОРВИ

Всего в медицинских учреждениях Москвы по состоянию на 28 января было зарегистрировано 1 млн 277 тыс. 877 случаев заболевания ОРВИ. Эта цифра на 17% ниже аналогичного период прошлого эпидемиологического сезона.

Из общего числа было выявлено 30 случаев заболевания гриппом, это подтверждено лабораторно. Все заболевшие гриппом не были привиты.

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ по состоянию на январь находятся на 30−49% ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения, чем годом ранее.

По мнению властей города, это связано с массовой вакцинацией. На 1 декабря 2017 г. прививки от гриппа в Москве сделали более 6,755 млн человек. Из них 1,182 млн — дети.

В целом, вакцинацией охвачено 55,1% населения Москвы, по России этот показатель составляет 45,9%.