Калуга, 2 февраля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В Калужской области сегодня, 2 февраля, прошла апробация новых технологий проведения ЕГЭ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образовании и науки, были задействованы шесть пунктов проведения единого государственного экзамена — в Боровском, Жуковском, Кировском, Козельском, Куйбышевском и Думиничском районах.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Читайте также: Калужские школьники вновь предпочли ЕГЭ по обществознанию

В мероприятии приняли участие более 50 организаторов экзаменов, технические специалисты, а также около 300 учащихся 11-х классов. Школьники выпускных классов выполнили экзаменационные задания по русскому языку.

Также в сюжете: Выпускники калужских школ улучшили результаты ЕГЭ по математике

Напомним, суть нововведения в том, что теперь полный комплект экзаменационных материалов будет печататься непосредственно в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), а бланки ответов участников здесь же будут переводиться в электронный вид. Как раз все эти действия — запись ответов на электронные носители, сканирование и защищенная передача бланков участников ЕГЭ из ППЭ в региональные центры обработки информации — были отработаны в рамках тренировки.

Читайте также: 22 выпускника из Калужской области сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Добавим, что технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) непосредственно в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году в труднодоступных и отдаленных регионах. В 2018 году на данную технологию должны перейти практически по всей России.

Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.