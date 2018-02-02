Калуга, 2 февраля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Из России на родину вернулись 16 нелегальных мигрантов из Вьетнама. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун 2 февраля, они незаконно трудились на одной из швейных фабрик в Жуковском районе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Мигранты были задержаны в ходе рейда сотрудниками правоохранительных органов, а позже признаны судом виновными в нарушении российского законодательства.

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Судебные решения о принудительном административном выдворении 13 мужчин и трёх женщин, приехавших в Калужский регион из Республики Вьетнам, поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Московскому округу Калуги в начале января 2018 года.

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Судебные приставы препроводили вьетнамцев в международный терминал одного из столичных аэропортов. После проверки документов нелегалы улетели на Родину. Теперь вернуться в Россию они не смогут в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 года калужские судебные приставы выдворили за пределы России 306 граждан иностранных государств, незаконно находящихся на территории страны. Россию покинули граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, а также ряда других государств.