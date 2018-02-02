Памятный знак на ул. Сталинградской битвы: о чём забыли власти Новосибирска
Новосибирск, 2 февраля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Сталинградской битве. Анонсы пресс-службы мэрии Новосибирска и правительства региона разослали заблаговременно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
2 февраля, судя по пресс-релизам, на территории области проходят собрания районных советов ветеранов, на базе школ, библиотек и музеев организованы классные часы, выставки, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Практически во всех районах региона запланированы молодежные исторические квесты «Сталинградская битва».
В городе Новосибирске 2 февраля в Государственном концертном зале им. А.М. Каца прошёл праздничный концерт для ветеранов. А 3 февраля на территории Монумента Славы состоится митинг-концерт.
Поздравил ветеранов войны и тружеников тыла и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
«Огромный, неоценимый вклад в победу под Сталинградом внесли сибиряки, и в частности — уроженцы Новосибирской области, сражавшиеся на фронте и трудившиеся в тылу. 20 сибирских дивизий участвовали в этом сражении. Десятки новосибирцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Любой праздник, который мы отмечаем залпами орудий — всегда со слезами на глазах. Будем помнить и будем гордиться тем, что сделали наши деды, и приложим все усилия к тому, чтобы наши дети и внуки так же бережно хранили эту гордую память», — заявил он во время праздничного концерта, посвящённого 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.
А накануне, 1 февраля, из региона в Волгоград отправилась делегация, чтобы принять участие в главных торжественных мероприятиях. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, при формировании состава делегации учитывалось наличие побратимских связей Советского района города Новосибирска и Советского района города Волгограда. Члены новосибирской делегации посетят мемориальные объекты, посвященные воинам-сибирякам: часовню на улице Калининградской, мемориал на улице Новосибирской, памятную плиту на Россошинском рубеже и другие.
Странно, что власти Новосибирска не направили никого к памятному знаку, который расположен на улице имени Сталинградской битвы.
Улица Сталинградской битвы состоит всего из нескольких десятков частных домов и находится в Калининском районе Новосибирска, в частном секторе посёлка Пашино.
Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, видимо, именно отдалённость улицы от центра города помешала властям муниципалитета проследить за тем, чтобы памятный знак, который установлен в самом начале улицы, городские службы не завалили снегом.
Откопать памятный знак решила команда «Молодежки ОНФ», которая приехала почтить память погибших в Сталинградской битве.
Отметим, что в настоящее время в Новосибирской области проживает 45 ветеранов — участников Сталинградской битвы.