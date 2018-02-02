Новосибирск, 2 февраля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Сталинградской битве. Анонсы пресс-службы мэрии Новосибирска и правительства региона разослали заблаговременно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Памятный знак на ул. Сталинградской битвы

2 февраля, судя по пресс-релизам, на территории области проходят собрания районных советов ветеранов, на базе школ, библиотек и музеев организованы классные часы, выставки, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Практически во всех районах региона запланированы молодежные исторические квесты «Сталинградская битва».

В городе Новосибирске 2 февраля в Государственном концертном зале им. А.М. Каца прошёл праздничный концерт для ветеранов. А 3 февраля на территории Монумента Славы состоится митинг-концерт.

Поздравил ветеранов войны и тружеников тыла и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Огромный, неоценимый вклад в победу под Сталинградом внесли сибиряки, и в частности — уроженцы Новосибирской области, сражавшиеся на фронте и трудившиеся в тылу. 20 сибирских дивизий участвовали в этом сражении. Десятки новосибирцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Любой праздник, который мы отмечаем залпами орудий — всегда со слезами на глазах. Будем помнить и будем гордиться тем, что сделали наши деды, и приложим все усилия к тому, чтобы наши дети и внуки так же бережно хранили эту гордую память», — заявил он во время праздничного концерта, посвящённого 75-й годовщине победы в Сталинградской битве.

А накануне, 1 февраля, из региона в Волгоград отправилась делегация, чтобы принять участие в главных торжественных мероприятиях. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, при формировании состава делегации учитывалось наличие побратимских связей Советского района города Новосибирска и Советского района города Волгограда. Члены новосибирской делегации посетят мемориальные объекты, посвященные воинам-сибирякам: часовню на улице Калининградской, мемориал на улице Новосибирской, памятную плиту на Россошинском рубеже и другие.

Странно, что власти Новосибирска не направили никого к памятному знаку, который расположен на улице имени Сталинградской битвы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Памятный знак на ул. Сталинградской битвы в Новосибирске

Улица Сталинградской битвы состоит всего из нескольких десятков частных домов и находится в Калининском районе Новосибирска, в частном секторе посёлка Пашино.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ул. Сталинградской битвы в Новосибирске

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, видимо, именно отдалённость улицы от центра города помешала властям муниципалитета проследить за тем, чтобы памятный знак, который установлен в самом начале улицы, городские службы не завалили снегом.

Анна Алябьева ИА REGNUM Памятный знак на ул. Сталинградской битвы городские службы завалили снегом

Откопать памятный знак решила команда «Молодежки ОНФ», которая приехала почтить память погибших в Сталинградской битве.

Отметим, что в настоящее время в Новосибирской области проживает 45 ветеранов — участников Сталинградской битвы.