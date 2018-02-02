Москва, 2 февраля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Цены на бензин в России могут снизиться. В нынешней ситуации такая возможность имеется. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал на встрече с работниками завода «Ростсельмаш», которая состоялась накануне, 1 февраля, в Ростове-на-Дону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бензин

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность», — сказал Путин.

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50 рублей за литр бензина — это много для российских реалий: эксперт

При этом глава государства отметил, что в некоторых регионах РФ высокая цена на топливо обоснована — доставка сложная, инфраструктура не развитая. Однако за этим «всегда должна смотреть ФАС».

Президент пообещал поговорить «на этот счёт» с главой антимонопольного ведомства.

По словам Владимира Путина, сегодняшний уровень цен на бензин связан с мировыми ценами на нефть, а также уровнем акцизов.

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Цены на бензин в России: подтянется ли розница за оптом?

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам аналитиков, в России в 2018 году розничные цены на бензин могут превысить отметку в 50 рублей за литр. При этом цены на Дальнем Востоке и в центральной части страны в значительной степени отличаться не будут.

Добавим, что, согласно данным Росстата, цены на бензин за 2017 год выросли на 7,3% в среднем. Подобная динамика наблюдалась даже в условиях того, что в 2016 году не пересматривался акцизный сбор на бензин, он вырос только для дизеля. С 1 января 2018 года акцизы увеличились и для бензина, и для дизельного топлива. Это сразу же сказалось на розничной стоимости литра горючего. За первые две недели 2018 года в различных регионах цена на популярные виды топлива увеличилась на 0,2%—1%.

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