Ленинградская область, 2 февраля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В 2018 году в Ленинградской области по программе мелиорации будет введено в оборот около 3 тыс. гектаров пахотных земель. Об этом 1 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Lenobl.ru На полях Ленобласти

В настоящее время Ленинградская область занимает второе место в России по объему мелиорации земель: дренажными системами оборудовано 361 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Однако эксперты говорят о том, что как раз недостаток мелиорации стал одной из причин неурожая в регионе в 2016 и 2017 годах, когда многие поля были просто залиты водой, и техника не смогла выйти на них для уборки.

В частности, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказывал в октябре 2017 года президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда:

«Что касается затопов картофельных полей, по большому счету, это проблема мелиорации. Не удалось собрать картофель по той простой причине, что поля затоплены. Туда даже не выезжали убирать, потому что уже нечего, смысла не было — картофель «захлебнулся». Его соберешь, а он сгниёт <…> У нас, наверное, 90% полей — это поля, на которых просто перестала работать мелиоративная система, не справляется. Во времена СССР мелиоративными системами занимались, а сейчас правительство у нас выделяет деньги на это дело, но очевидно, что этого не совсем достаточно. Это одна из мер, которая нам может помочь».

Очевидно, мнение специалистов и практиков сельского хозяйства принято во внимание чиновниками. Как сообщили в областной пресс-службе, комитет по агропромышленному и рыбохозяственному комплексу Ленобласти провёл первое в этом году распределение субсидий на мелиоративные работы. Конкурсный отбор прошли 27 сельхозпредприятий из 9 районов.

«Участникам программы государство компенсирует до 70% стоимости работ. В бюджете Ленинградской области 2018 года на мелиорацию заложено почти 150 млн рублей. После уточнения бюджета эта сумма может увеличиться вдвое, что позволит увеличить количество получателей субсидии и повысить эффективность использования пахотных земель», — отмечают в правительстве Ленобласти.

Получившие субсидию хозяйства должны ввести в оборот после реконструкции осушительные системы ранее неиспользованных земель и провести капремонт мелиорационных систем на площади 2,5 тыс. гектаров.

На финансирование работ по мелиорации из областного бюджета в 2017 году было выделено 360 млн рублей, мелиоративные работы различной степени сложности проведены на площади более 7 тыс. га.

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Как сообщалоИА REGNUM, в Ленобласти после двух неурожайных лет решено взять курс на постепенный отказ от овощеводства (картофель, капуста, морковь) в пользу тех направлений, которые в меньшей степени зависят от погоды. Речь идет о животноводстве, в интересах которого будет всячески развиваться кормовая база.