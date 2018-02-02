Минск, 2 февраля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Европейский союз профинансирует либерализацию экономики Белоруссии. Сегодня, 2 февраля, глава представительства ЕС в республике Андреа Викторин объявила, что ЕС предоставит Минску 3 млн евро на реализацию проекта по поддержке экономической политики страны. Соответствующее заявление европейский чиновник сделала во время представления этого проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В этом проекте участвует и Всемирный банк. По словам Викторин, Брюссель считает развитие белорусской экономики областью взаимного интереса, и поэтому поддерживает республику в «обеспечении экономического прогресса». На реализацию проекта ЕС выделит 3 млн евро только в ближайшие три года, это касается технического взаимодействия сторон для содействия Белоруссии в экономических преобразованиях. Однако общий объем денежных вливаний составит и вовсе $6 млн.

«Данный проект поможет белорусским гражданам воспользоваться преимуществами устойчивого экономического роста и низкого уровня инфляции, приведет к расширению рыночных возможностей, созданию надежных рабочих мест и более эффективных механизмов социальной защиты», — сказала глава представительства ЕС в Белоруссии.

Что представляет из себя проект? Заявлено о пяти основных пунктах. Первый — укрепление системы управления госфинансами: здесь пока планируется провести анализ и предоставить отчет о госрасходах. Второй — обеспечение стабильности банковского сектора: включает разрешение вопросов проблемных банков, надзор за банковской деятельностью. Третий — повышение эффективности работы предприятий: рассматривать будут всю номенклатуру имеющихся предприятий, но в первую очередь — госпредприятия. Четвёртый — защита домашних хозяйств: здесь хотят разработать механизмы социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Пятый — развитие рыночных институтов: помощь в работе разных рынков, содействие «развитию конкуренции и создание институтов, которые будут работать на пользу рынка труда». Все эти пункты плана сегодня озвучила представитель Всемирного банка Сату Кахконен, отметив, что приоритеты проекта будет определять белорусские руководство, однако «это динамический процесс, с течением времени в данный проект могут вноситься изменения».

Читайте также: МВФ готов на Белоруссию давить, Минск готов прогибаться

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на рассмотрение президента республики Александра Лукашенко был представлен основной пакет документов по либерализации экономики страны. Туда вошло несколько документов, главная цель которых — «раскрепощение бизнеса». Так, осенью в Белоруссии активнее, чем прежде началось проведение мер по либерализации экономики. Многие граждане скептически относятся к таким мерам, многие экономисты отмечают, что либерализация экономики обязательно приведет к повышению налогов и сокращению социальных проектов, что сильно может ударить по населению, учитывая и так весьма шаткое положение экономики Белоруссии.

Читайте также: Либеральный декрет Лукашенко: долгожданной революции не случилось

Кроме того, ряд специалистов обращает внимание на невозможность проведения хотя бы сколько-нибудь эффективных либеральных реформ в Белоруссии, где существует авторитарная политическая система. Также доктор экономических наук, руководитель образовательного направления «Государственное и муниципальное управление» Северо-Западного института управления РАНХиГС Алексей Балашов отмечал ранее, что в заявлениях белорусского руководства о либерализации экономики есть посыл для западных стран, с которыми всеми силами пытается наладить сотрудничество официальный Минск, несмотря на ущерб интеграции с Россией.

Напомним также, что в конце прошлого года Лукашенко подписал либеральный декрет №7 «О развитии предпринимательства». В январе 2018 года совет министров принял план мероприятий, задача которого состоит в реализации положений декрета. Примечательно, что большинство из них касается внесения изменений в законодательство.