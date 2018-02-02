Ульяновская область, 2 февраля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области прокуратура начала проверку по факту заселения сироты в аварийный дом, говорится в сообщении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

По данным прокуратуры, об оказавшейся в сложной жизненной ситуации девушке-сироте стало известно из сообщений СМИ. Выпускница Ивановского детского дома, мать двоих детей, жила в аварийном доме.

Установлено, что органы власти выделили ей в 2006 году жилье в доме 1929 года постройки, расположенном на улице Максима Горького (поселок Цемзавод).

Здание признали аварийным в 2015 году, однако нового жилья девушка-сирота, ставшая к тому времени матерью-одиночкой, не получила. Она вынуждена была скитаться по съемным квартирам.

Прокуратура начала проверка. Выясняется, на основании каких документов и кем конкретно из должностных лиц было принято решение о выдаче сироте жилья в аварийном доме.