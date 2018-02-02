Ярославль, 2 февраля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Детские сады Ярославля планируют заключить контракты на организацию питания с ООО «Комбинат социального питания». Протоколы об этом размещены на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявки трех других участников конкурсов с ограниченным участием (всего их 16 — в одном конкурсе заказчиками выступают несколько детсадов) были отклонены. Конкурсы были признаны несостоявшимися.

Конкурсная комиссия пришла к выводу, что заказчики должны заключить контракты с единственным исполнителем — обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат социального питания», так как конкурс признан несостоявшимся.

«Все сделано в рамках 44 федерального закона. Наша основная цель — повысить качество питания в детских учреждениях», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

«Комбинат соцпитания» был единственным, кто предложил на всех конкурсах максимальную цену. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском УФАС, жалоб от других участников конкурса пока не поступало.