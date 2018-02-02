Москва, 2 февраля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Более 25 тысяч человек в 2017 году отказались от гражданства Армении, чтобы получить гражданство России. Согласно данным МВД России, в прошлом году российское гражданство получили 25 144 граждан Армении. Еще 13 320 граждан Армении получили в минувшем году вид на жительство в РФ.

Паспорт РФ

Согласно источнику, в 2016 году российское гражданство получили 22 264 граждан Армении.

В 2017 году на миграционный учет встали 657 648 граждан Армении, а было снято с миграционного учета 342 986 из Армении. То есть 314 662 граждан Армении в 2017 году встали на учет в РФ, но так и не покинули Россию.

Всего в 2017 году российское гражданство получили 257 822 человек. Из них 85 119 — это граждане Украины, 40 718 — Казахстана.

Вступающие в гражданство РФ обязаны предоставить документы об отказе от гражданства страны исхода. Новые граждане РФ обязаны принять присягу «Гражданина Российской Федерации», присяга произносится (зачитывается) вслух на русском языке.

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