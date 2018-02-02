Рыбинск, Ярославская область, 2 февраля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Попытка взять на работу водителем в мэрию Рыбинска Ярославской области девушку 1997 года рождения обернулась ущербом бюджету города. За неделю девушка-водитель администрации Рыбинска совершила две аварии. Об этом сообщает портал «Однажды в Рыбинске».

Wikimedia.org Знак аварийной остановки

Сначала Toyota Camry 2013 года выпуска под управлением девушки вылетела в кювет, а неделю спустя аналогичный автомобиль врезался в другую машину. В мэрии Рыбинска информацию о том, что девушка была водителем мэра, не подтвердили, сам Денис Добряков назвал эту информацию «бредом».

"Действительно произошло ДТП с участием машин, принадлежащих администрации города. В данный момент водитель уволен, ущерб будет взыскан», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Рыбинска Светлана Израйлева.

Юная девушка была единственным водителем-женщиной. Принятие ее на работу в администрации города объяснили тем, что никаких ограничений по полу и возрасту профессия водителя не предполагает. Сейчас в автопарке мэрии Рыбинска остались только мужчины.