Вашингтон, 2 февраля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт назвала «исключением» визит в США директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. По ее словам, для некоторых граждан России, попавших под санкции, Вашингтон готов сделать исключения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Если что-то касается национальных интересов США в области безопасности», то «у нас есть возможность отменить» запрет, — сказала Науэрт.

О визите Нарышкина, включенного в так называемый «кремлевский доклад», в Вашингтон ранее сообщил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, глава СВР ездил для консультаций с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом.

После этого возмутилась Демократическая партия США. Так, лидер демократов в сенате конгресса США Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснить произошедшее.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что представителей спецслужб — а наряду с Нарышкиным в США ездил и глава ФСБ Александр Бортников — Вашингтон пригласил сам, потому что «приспичило» обсудить вопросы нацбезопасности и по борьбе с терроризмом.

По данным американских СМИ, Вашингтон также посетил начальник Главного управления российского генштаба Игорь Коробов. Бортников, Нарышкин и Коробов встретились, в частности, с главой ЦРУ Майком Помпео.

Напомним, фамилия Нарышкина была внесена в санкционные списки США и Евросоюза еще с 2014 года. Поэтому Науэрт и пояснила, что для него было сделано исключение — он находится под визовыми санкциями.

В Кремле сообщения о консультациях российских и американских спецслужб комментировать не стали. Что касается главы ЦРУ, то он заявил, что жизнь американских граждан ставит выше, чем игнорирование сотрудничества с Россией в сфере терроризма.

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