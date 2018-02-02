Киев, 2 февраля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Украины в 2018 году может увеличиться до 2,4% ВВП, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, первичное сальдо госбюджета останется положительным по прогнозам НБУ и составит 1,5% ВВП. Также регулятор прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 3%, а уровень инфляции 9%. В НБУ отметили, что методы расчета регулятора и правительства при составлении прогнозов примерно совпадают.

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Также отмечается, что в 2018 году предполагаемые доходы бюджеты Украины могут быть выполнены не полностью, а реальные расходы — увеличиться.

Напомним, ранее в НБУ заявили о том, что чистый приток прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику сократился на 29,4% в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составил $2,307 млрд.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины будет самой успешной на планете, если создать необходимые условия для инвесторов. Однако, по мнению спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, условия так и не были созданы.