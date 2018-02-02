Москва, 2 февраля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эманнуэль Макрон до мая 2018 года может приехать в Россию. О возможности двустороннего визита в Москву на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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По её словам, визит может состояться до участия главы Французской Республики в Петербургском международном экономическом форуме.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении посетить Россию президент Франции Эммануэль Макрон заявил в октябре 2017 года, согласившись на приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт в мае 2018 года. Макрон должен стать одним из ключевых участников форума.

По мнению экспертов, посещение Макроном Петербургского экономического форума является «хорошей идеей». Как раз к маю 2018 года наступят благоприятные условия для того, чтобы «растопить лед» в отношениях между Россией и странами Евросоюза.

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Кроме того, Макрон в сентябре 2017 года получил от Путина и приглашение посетить Россию. На него последоватла положительная реакция французской стороны.

Добавим, что на ПМЭФ-2018 Россия рассчитывает заключить новые крупные торговые и инвестиционные контракты с французским бизнесом. Об этом 31 января на встрече с членами экономического совета «Франко-российской торгово-промышленной палаты» заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что Россия рассматривает Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе.

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