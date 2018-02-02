Ярославль, 2 февраля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Руководство коммерческой организации «Трасса» подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Следственный комитет

Ярославские следственные органы возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, совершенного в крупном размере, со стороны руководства общества с ограниченной ответственностью «Трасса».

Сделано это на основании материалов, предоставленных налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

«Как следует из материалов уголовного дела, с января 2013 года по декабрь 2015 года лица, фактически выполняющие управленческие функции в коммерческой организации, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 12 миллионов рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию и документы, предоставление которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, является обязательным», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства, причастные к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в 2016 году известный ярославский бизнесмен Вагинак Погосян, по некоторым данным, имевший отношение к ООО «Трасса» и осужденный на полтора года за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, получил условно-досрочное освобождение.

Вагинак Погосян строил свой бизнес на дорожно-ремонтных работах, в том числе на муниципальных и областных контрактах. Именно эту деятельность и проанализировало следствие. В результате в вину бизнесмену было вменено присвоение 17,4 миллионов рублей, выделенных из средств областного бюджета на антигололедную обработку Юбилейного моста и ведущей к нему дороги в Ярославле.

А в октябре 2017 года Кировский районный суд города Ярославля вынес приговор по уголовному делу генерального директора «Трассы» Самвела Шаиняна, который обвинялся в подготовке преступлений по двум статьям УК РФ — статье 309 ч.1 (подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний) и статье 159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Шаинян якобы заплатил дорожному эксперту порядка миллиона рублей за фальсификацию результатов экспертизы.