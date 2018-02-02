Пермь, 2 февраля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Эксперты аналитического клуба, организованного пермским отделением движения «Суть времени», провели очередное заседание, посвященное анализу новых попыток переименования улиц в Перми, а также в ряде других регионов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Попов ИА Красная Весна Выступление Антона Исакова

Общественность Пермского края была обеспокоена, появившимися в СМИ публикациями, призывающими к переименованию улиц, названных в честь «палачей, убийц и террористов».

Координатор Пермского отделения «Сути времени» Гурьянов Павел прочел аналитический доклад в котором раскрыл мотивы сторонников смены советских наименований топонимических объектов.

«Анализ показывает, что заказчики кампании по переименованию улиц, делают это с целью «трансформации сознания», чем-то схожей с карательной психиатрией. Среди таких любителей общественной лоботомии, как правило, прозападные сторонники постмодернистских практик Марат Гельман, скандальный режиссёр Борис Мильграм, идеолог «пермской культурной революции» экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов», — заключил Гурьянов.

Эксперты также подчеркнули, что те, кого сторонники переименований называют «палачами и преступниками», таковыми не являются ни по решению суда, ни с точки зрения исторических фактов.

Так, в своем сообщении историк Исаков Антон рассказал о судьбе видного революционера Ивана Платоновича Каляева, продемонстрировав собравшимся его сложную, неоднозначную судьбу.

«Пафос моего доклада сводился не к оправданию деятельности Каляева, а к демонстрации того факта, что он не был «картонной фигурой». Он был сложной, трагической личностью, которую необходимо оценивать во всей ее полноте», — заключил Исаков.

Напомним, клуб движения «Суть времени» создан для обсуждения и аналитики острых политических процессов, происходящих в Пермском крае, а также в стране. Членами клуба являются преподаватели учебных заведений города, ученые, представители общественных организаций, заслуженные деятели искусства и культуры.