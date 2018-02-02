Волгоград, 2 февраля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Праздничный парад, посвященный 75-й годовщине победы советских войск под Сталинградом, начался в 10:00 2 февраля на площади Павших борцов в Волгограде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Увидеть парад собрались, несмотря на морозный день — сейчас в Волгограде около восьми градусов ниже нуля — тысячи горожан. Главными же гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны.

Пресс-служба правительства Волгоградской области В Волгограде 75-летие Победы в Сталинградской битве отметили парадом

Участие в параде в общей сложности приняли около 1,5 тысячи человек — это не только военнослужащие, но и курсанты академии МВД, кадеты казачьего корпуса, юнармейцы.

Открыла шествие знаменная группа с копиями штандартов фронтов, участвовавших в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом: Сталинградского фронта, Донского фронта, Юго-Западного фронта, Юго-восточного фронта. За ней проследовали солдаты и офицеры Южного военного округа, а также курсанты академии МВД, МЧС. Завершили прохождение пеших парадных расчетов воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Константина Недорубова, участники регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», военно-патриотического клуба ДОСААФ России в Волгоградской области. По главной площади Волгограда пронесли портреты всех 125 Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы.

Колонну техники — в нее вошли более 60 единиц — возглавил знаменитый танк Т-34, за ним следовала автомобильная техника времен Великой Отечественной войны и самая современная военная техника — бронетранспортеры БТР-80, внедорожники «Тигр», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Смерч», оперативно-тактические комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы «Тор», С-400 и другие. В параде — впервые — приняла участие авиация: над площадью пролетели военные вертолеты Ми-28, Ка-52, Ми-35, Ми-8АМТШ, самолеты Су-25СМ3, Су-24М, Су-34, Су-27 и Су-30М2.

После парада на площади Павших борцов состоялся статический показ техники, где гости смогли увидеть как исторические, так и современные боевые машины.

Отметим, что всего в Волгоградской области запланировано более 200 мероприятий, посвященных юбилею Сталинградской Победы. Старт мероприятиям 2 февраля дал губернатор Андрей Бочаров, который принял участие в возложении цветов к Вечному огню на главной высоте России, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к Малой братской могиле.

Сегодня же в Волгоград приедет президент РФ Владимир Путин. В программе поездки — посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Также президент даст старт проекту комнаты для виртуального квеста «Сталинградская битва» и выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте к 75-летию победы в Сталинградской битве.