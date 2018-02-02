Обнинск, Калужская область, 2 февраля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио посетил 1 февраля в Калужскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Церемонии открытия мемориальной доски на здании, где в 1937-1941 годах располагался детский дом для испанских детей

В Обнинске, Игнасио Ибаньес Рубио принял участие в церемонии открытия мемориальной доски на здании главного корпуса Государственного научного центра РФ — Физико-энергетический института им. А.И. Лейпунского. Здесь в 1937—1941 годах располагался детский дом для испанских детей.

В этом детском учреждении воспитывалось около 500 девочек и мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет. Они прибыли сюда вместе с воспитателями из охваченной гражданской войной Испании. Для детей был организован особый уход, открыта школа, детская техническая станция и различные кружки. В начале Великой Отечественной войны детский дом эвакуировали в Саратовскую область. Старшие ребята ушли на фронт и в партизанские отряды. Двадцать один из них погиб, защищая свою вторую Родину. После войны судьба воспитанников сложилась по-разному: кто-то вернулся в Испанию, кто-то остался в СССР.

Инициатива открытия памятной доски принадлежит генеральному директору Физико-энергетического института Андрею Говердовскому. Выступая на церемонии, Игнасио Ибаньес Рубио высоко оценил проявленные советскими людьми в те годы широту души и доброту к испанским детям.

«Они приехали в незнакомую страну, не зная языка и обычаев, но были приняты очень тепло», — подчеркнул он.

По словам Посла, такие истории очень важны для укрепления связей между народами.

Приехавший на церемонию один из воспитанников детского дома — президент фонда «Ностальгия» Мануэль Порес поблагодарил российскую сторону за сохранение памяти о том событии.

Пресс-служба правительства Калужской области Церемонии открытия мемориальной доски на здании, где в 1937-1941 годах располагался детский дом для испанских детей

Приветствуя испанских гостей, калужский губернатор Анатолий Артамонов особо отметил, что «сегодня главная задача для нас, наших народов — сделать все зависящее для того, чтобы было больше мира на земле». Глава региона отметил необходимость развития сотрудничества стран в области науки, образования, культуры, туризма и в других сферах.

В этот же день посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио побывал в индустриальном парке «Ворсино», где познакомился с работой мультимодального логистического комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино». В Балабаново посол Испании в РФ посетил завод по производству электротехнических изделий «Simon Electric», входящий в группу компаний «Simon» (Испания). Продукция предприятия — комплектующие из пластиковых и металлических материалов.