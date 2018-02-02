Анкара, 2 февраля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Авиация Турции уничтожила несколько целей членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, заявили 2 февраля в командовании турецкими вооруженными силами страны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным Генерального штаба Турции, авиаудары были нанесены 1 февраля в районах Хакур и Авасин-Басян, расположенных на севере Ирака. В заявление Генштаба указывается, что в результате действий авиации были уничтожены четыре укрытия, склады и позиции, используемые «террористической организацией».

Военные также сообщили, что члены РПК планировали нападение на патруль вооруженных сил Турции и базы, расположенные в регионе.

Напомним, авиация Турции регулярно наносит авиаудары по предполагаемым позициям РПК, считающейся террористической организацией в Турции, на севере Ирака в регионе Кандиль.

Сообщение о нанесении удара поступило на фоне нападения на военных Турции, совершенного днем ранее на юго-востоке страны. Тогда в результате ракетного обстрела с территории Ирака погиб один военнослужащий, еще несколько получили ранения.