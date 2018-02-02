Минск, 2 февраля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, в Минске судья Игорь Любовицкий огласит приговор по делу трёх белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM и других российских изданий Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, обвиняемых в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Заседание состоится в Минском городском суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд над журналистами ИА REGNUM в Минске

Напомним, что суд над публицистами начался 18 декабря 2017 года, до этого Шиптенко, Алимкин и Павловец провели в СИЗО год, поскольку были задержаны ещё в декабре 2016 года. Целый год следствию понадобился для того, чтобы подготовить обвинение. Всех трёх журналистов обвинили в разжигании розни, за что максимальная мера наказания — 12 лет, а Павловца и Шиптенко обвинили ещё и в «незаконном ведении предпринимательской деятельности».

Обвинения в разжигании розни основываются в основном на заключении белорусских госэкспертов, которые усмотрели в материалах журналистов «признаки экстремизма». Однако в ходе допросов эксперты Алла Кирдун, Галина Гатальская, Алеся Андреева и библиотекарь Иванова доказали свою некомпетентность, а адвокаты, подсудимые и многие другие белорусские журналисты отметили, что эти эксперты — идейные оппоненты журналистов, а значит, не могли проводить экспертизу непредвзято. Роскомнадзор, а также другие эксперты и учёные в материалах публицистов запрещенных материалов не обнаружили.

Заключение белорусских госэкспертов раскритиковала и ведущий российский эксперт, сертифицированный специалист по специальности 26.1. «Исследование продуктов речевой деятельности» Елена Галяшина, на методику которой и Ольги Кукушкиной ссылались госэксперты:

«Белорусские эксперты Кирдун А. А. и Андреева А. А. голословно и бездоказательно, нарушая не только экспертную этику, но и процессуальный кодекс, вышли за пределы своей компетенции, давая ложную оценку моему заключению и заключению моей коллеги О. В. Кукушкиной (доктор филологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова)».

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Как ранее передавало ИА REGNUM, последнее судебное заседание состоялось 24 января. С последним словом выступили все обвиняемые, также адвокаты журналистов подвели итоги всего этого процесса. Так, Алимкин обратил внимание суда на то, что дело сфабриковано, а руками таких людей, как государственные эксперты, совершаются противоправные действия, таким людям ничто не стоит отправить публицистов в места лишения свободы, только чтобы не портить отношения с начальством.

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Павловец в ходе своего выступления заявил, что этот процесс стал проблемой для имиджа Белоруссии, а непрофессионально выполненная экспертиза на предмет наличия в текстах подсудимых «признаков экстремизма» стала камнем преткновения для сотрудничества в будущем в области психолого-лингвистических экспертиз с другими странами. Последним выступал Сергей Шиптенко, он отметил, что всех трёх подсудимых сначала окрестили пророссийскими, после чего начали искать «пророссийскость так же, как в 2014 году искали российские паспорта у сожженных в Доме профсоюзов в Одессе». Однако, несмотря на время нахождения под стражей, Шиптенко заявил, что своим убеждениям и принципам он не изменил.

В ходе прений сторон 22 января прокурор Александр Король отказался в отношении Павловца и Шиптенко от «экономической» статьи, но оставил статью 130 о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды и попросил назначить подсудимым наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, отсрочив исполнение наказания на три года. Адвокаты поблагодарили прокурора за отказ от обвинений в «незаконной предпринимательской деятельности». Защита подсудимых призвала суд полностью оправдать публицистов.