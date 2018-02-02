Москва, 2 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. По мнению большинства работающих жителей России (77%) самая основная характеристика «идеального» работодателя — это высокая заработная плата. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Причём высокий уровень оклада важен для граждан РФ вне зависимости от их текущего уровня дохода.

Помимо размера зарплаты, другими значимыми характеристиками «идеального» работодателя являются хороший социальный пакет (62%) и стабильность компании (58%).

Также наиболее важен для трудящихся российских граждан карьерный рост (39%) и дружеские отношения в коллективе (36%).

Среди неприоритетных характеристик «идеального» работодателя респонденты назвали уровень полномочий на своей позиции (12%), размер компании (15%), а также социальный статус их должности (13%).

Наименее важная для работников развитая корпоративная культура в компании (10%).

Отметим, жители Москвы и Санкт-Петербурга на первое место по приоритетам поставили стабильность компании (81%). Социальный пакет (66%) и размер зарплаты (58%) для работающих жителей двух столиц оказались вторичны.

Опрос проведен в конце октября 2017 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM, практически каждый второй работающий житель России (49%) просил повышения зарплаты в течение последних трех лет. Получала прибавку лишь половина обратившихся к начальству.

Согласно опросу, 77% работающих жителей России заявили, что в целом они удовлетворены своей работой.

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