Ярославль, 2 февраля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов поручил сделать гигантскую горку из снега, такую, которая могла бы войти в книгу рекордов Гиннеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Torange.biz Самую большую горку хотят построить в Ярославле

2 февраля на пятничном общегородском совещании мэр Ярославля потребовал от глав районов отчитаться — где делают горки из снега и насколько большими они будут.

«У нас очень много снега выпало, здесь, конечно, есть минус, но есть и огромный плюс. Я знаю, что детки очень рады на санках покататься, и на лыжах, и слепить крепость, и с горки прокатиться. Где у нас в районах такие места? Большие горки, где можно покататься и взрослым, и детям. Там должен быть и горячий чай, и бутерброды», — спросил мэр у глав администраций.

Первой пришлось держать ответ главе Дзержинской администрации Екатерине Мусиновой, которая отчиталась о горке в парке 30-лектия Победы.

«А насколько они большие, насколько они интересные? Я три раза заострил внимание — они должны быть интересны не только для детей. Мы должны делать маленькие горки для детей, но и такие же пологие, безопасные для взрослых. Мы вспоминаем свое детство, такие делали во дворах, где множество ребят собиралось и катались. Ведь тут еще и азарт определенный. Где эти большие горки, когда они появятся? Снега достаточно много. Вы меня услышали? Насколько больше, понятно? Чтобы было интересно и взрослым тоже! Я к вам приеду и этот вопрос еще раз задам», — предупредил мэр.

Главе Заволжского района, который оказался в более выгодной ситуации (так как там есть так называемые «Карпаты»), было поручено организовать горки во дворах.

«У вас во дворах много снега, его куда-то надо вывозить. Организуйте хорошие горки. Помогите людям техникой, чтобы они не сами лепили. В субботу я хочу увидеть, что у вас для детей созданы условия, крепости снежные, горку чтобы сделали», — отметил Владимир Слепцов.

После этого он задал главам вопрос — а у кого будет самая большая горка?

«Вот у кого будет самая гигантская горка? Кто-то энтузиазм проявит, максимализм? Чем больше горка, тем больше протяженность проезда, эффект, адреналин. Кто-то делает большую горку? В парке Юбилейном можно сделать такую, снега там очень много. Дирекция парка здесь? Вот скажите, насколько большую вы делаете горку? Вы может удивить ярославцев или нет?», — спросил Владимир Слепцов.

Слова директора парка о том, что сейчас делают горку высотой три метра, главу города не устроили. И даже обещание увеличить ее до пяти.

«Вы не пробуйте. Пять метров — это гигантская горка? В парке, где 12 гектар земли, мы пятиметровую горочку хотим сделать. Когда снега мало, его не хватает — я понимаю, тяжело. Сейчас мне кажется, можно такую горку сделать — рекорд Гиннеса поставить. У вас хватит сил такую горку сделать? Сделаете или нет?», — обратился к подчиненным мэр.

«Сделаем…» — обреченно ответила глава районной администрации.

Так что ярославцам надо ждать, что в скором времени в Юбилейном парке появится гигантская горка.