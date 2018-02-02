Москва, 2 февраля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Банкам, проводящим сомнительные операции, могут увеличить штрафы в Российской Федерации. Данный вопрос уже обсудили Центробанк РФ и Росинфомониторинг. Об этом, как передают «Известия», сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

По его словам, решение о возможном увеличении штрафа для кредитных организаций в десятки раз может быть принято на фоне отзыва лицензий у «Партнеркапиталбанка» и «Расчетно-кредитного банка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России со 2 февраля 2018 г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — «Партнеркапиталбанк» и «Расчетно-кредитный банк».

Решение принято в связи с тем, что «Партнеркапиталбанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность «Расчетно-кредитного банка» в течение двух лет (2016−2017 гг.) была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

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