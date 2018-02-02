Калуга, 2 февраля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Калужской области на скамье подсудимых оказался начальник отделения полиции для обслуживания территории города Белоусово ОМВД России по Жуковскому району Илья К. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управлении СКР 2 февраля, судом он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Всё началось с заявления, с которым в городское отделение полиции осенью 2016 года обратилась местная жительница. Женщины сообщила о краже у нее кошелька с 15 тыс. рублей и водительского удостоверения.

Однако начальник отдела не хотел терять времени на расследование мелкого хищения и пытался убедить заявительницу в бесперспективности поисков похищенного имущества. В итоге женщина изменила свои объяснения и написала заявление о самостоятельной утере кошелька.

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«Незаконные действия сотрудника полиции подорвали авторитет отделения полиции как органа, призванного защищать права граждан», — сообщали в СКР.

Приговором суда стражу порядка назначено наказание в виде лишения права занимать государственные должности сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года под уголовное преследование попал еще один страж порядка. Уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе») было возбуждено в отношении начальника уголовного розыска областного УМВД России Дмитрия Е.