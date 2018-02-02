Дамаск, 2 февраля, 2018, 10:47 — ИА Регнум. 20 января 2017 года вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в Африне — районе на севере Сирии, контролируемом курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Операция против YPG — одной из ключевых групп, выступающих против правления сирийского президента Башара Асада, — будет иметь далеко идущие последствия для безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях, оказывая воздействие на Турцию, Сирию, курдов и международное сообщество. И в каждом случае — по-своему, пишет Исаак Кфир в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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В 2013 году курдская партия «Демократический союз» (PYD), стремившаяся воспользоваться слабостью официального Дамаска, объявила о создании трех автономных, но не связанных друг с другом регионов на севере Сирии — в Африне, Кобани и Джазире, которые в совокупности составляют так называемую Роджаву. Автор подчеркивает, что курды не действуют как единое целое, преследуя различные интересы. Например, часть сирийских курдов сотрудничает с Дамаском, поскольку они враждебно относятся к Рабочей партии Курдистана (РПК). Другие — например, YPG — взаимодействуют с США. Анкара же неоднократно обвиняла YPG как в том, что они являются союзниками РПК, так и в том, что они входят в ряды этой группировки, признанной в Турции, США и ЕС террористической организацией.

В Анкаре утверждают, что целью операции является борьба с террористами, которые стремятся создать на севере Сирии плацдарм, с которого будет возможно осуществлять атаки против Турции. Такое видение турецких властей может также объяснить готовность Анкары расширить масштабы операции до Манбиджа, расположенного в 100 км к востоку от Африна. При этом есть основания полагать, что турецкое руководство стремится придать нынешней операции и религиозно-этническую составляющую: президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды Африна являются незваными гостями в арабском, по его словам, регионе. В связи с этим Анкара предоставляет поддержку целому спектру групп, стремящихся выдавить курдов из региона. Более того, турецкие власти также призвали сирийских беженцев из числа суннитов, находящихся в Турции, отправиться в Африн.

На этом фоне вторжение в Африн проливает свет на четыре ключевых аспекта развития событий. Во-первых, операция на севере Сирии демонстрирует важность связи между Россией и Турцией: Анкара не смогла бы осуществить столь обширное наступление без молчаливого согласия со стороны Москвы, чьи силы контролируют воздушное пространство над Сирией. Кремль также вывел свои войска из Африна, чтобы развязать руки вооруженным силам Турции. Хорошо известно, что Анкара недовольна перспективой участия групп, в которых решающую роль играют курды, например, Демократических сил Сирии, в организованном Россией конгрессе в Сочи. Позволив Турции начать свою операцию в Африне, Москва дала понять, что ценит сотрудничество с Анкарой больше, чем участие сирийских курдов в этих переговорах. Поддержка Анкары также играет на руку Кремлю, поскольку стравливает двух союзников по НАТО — США и Турцию.

Во-вторых, операция вооруженных сил Турции вскрыла растущие противоречия внутри арабского мира, который демонстрирует все большую неспособность прийти к консенсусу по тому или иному вопросу. Например, пресс-секретарь МИД Катара Лолва Хатер выступила в защиту права Турции своей национальной безопасности, подчеркнув, что курды не должны подрывать территориальную целостность Сирии. Со своей стороны, глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш указал на то, что операция Турции подрывает «концепцию арабской национальной безопасности», а также приводит к «маргинализации» арабов. Египет же, недовольный передачей Суданом острова Суакин Турции, присоединился к осуждению турецкого вторжения, назвав его «очередным нарушением суверенитета Сирии». В ответ на это Анкара обвинила Каир и Абу-Даби в поддержке РПК и ее сирийских филиалов.

В-третьих, вторжение в Сирию укрепляет националистический и религиозный авторитет Эрдогана. На примере прошлых своих выборов он вынес то, что использование карты национальной безопасности способствует его популярности. Представляя операцию в Африне в качестве кампании по устранению потенциальной угрозы национальной безопасности, он достигает двух целей: объединяет страну под националистическим флагом борьбы с курдами и терроризмом, а также отвлекает внимание от недостатков своего правления.

Наконец, операция в Африне вскрыла ослабление влияния США и их неспособность оценить ситуацию в регионе. Вашингтон был ключевым источником поддержки для YPG, даже несмотря на протесты Анкары. Когда же Турция начала свою операцию, Эрдоган предостерег США от поддержки YPG, и глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон оказался вынужденным оправдываться, утверждая, что заявление о создании пограничных сил безопасности в Сирии является «недоразумением». Утверждая это, Тиллерсон также подчеркнул, что США будут выступать против попыток других стран содействовать восстановлению Сирии, пока у власти в стране остается Асад. Тем не менее бывший исполнительный директор ExxonMobil не взял в расчет реальное положение дел: невозможность для США остановить Россию, Иран или Китай от подобных шагов.

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В заключение автор указывает, что операция вооруженных сил Турции против курдских вооруженных формирований, показавших себя крайне эффективно против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может привести к застреванию армии Анкары в регионе, что будет иметь далеко идущие последствия как для региона и международного сообщества вообще, так и для Эрдогана, чьи политические позиции окажутся ослабленными, в частности.