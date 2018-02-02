Ярославль, 2 февраля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В Переславле-Залеском Ярославской области закончился прием проектов на стелу, расположенную на въезде в город. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Переславля.

Переславль-Залесский

Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное представление о городе Переславле-Залесском с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и современных достижений, а также символы культуры и многовековой истории города.

«Конкурс начался в конце прошлого года и работы должны были сдать до 8 января, но мы подумали и решили дать больше времени для разработки более качественного проекта. Нам предложили 12 проектов из Переславля, Ярославля, Москвы и других городов», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении архитектуры администрации Переславля.

«Я участвовала в конкурсе на въездной знак Ярославля, а когда увидела, что документы на переславский конкурс составлены очень грамотно, то решила в компании с Валерией Найденовой принять в нем участие. Постаралась учесть опыт, который приобрела на прошлом конкурсе», — сказала корреспонденту ИА REGNUM архитектор Ольга Мазанова.

До 10 февраля эскизы рассмотрит конкурсная комиссия, потом они выложены на портале «Управград», где состоится интернет-голосование. Победитель будет определен до 1 марта.