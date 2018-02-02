Воронеж, 2 февраля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Воронежской области в огне погибли три человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре в селе Рождественское Поворинского района поступило на пульт дежурному сегодня, 2 февраля, в 05:53. На улице Советской горела надворная постройка размером 4×6 м. Пожарным потребовалось менее часа, чтобы ликвидировать возгорание.

(сс) jarmoluk Огонь

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После тушения пожара во времянке сотрудниками пожарно-спасательных подразделений были обнаружены тела трёх женщин в возрасте 80, 64 и 58 лет.

Осмотр на месте происшествия проводят следователи.

«Для установления причин пожара и смерти женщин назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая, допрашиваются свидетели», — уточнил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

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По факту гибели людей на пожаре уже возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, два человека стали жертвами пожара, произошедшего в Железнодорожном районе Воронежа в начале января 2018 года. Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме.