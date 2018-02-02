Ярославль, 2 февраля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. На традиционном пятничном общегородском совещании мэр города Ярославля Владимир Слепцов обрушился с критикой на своих подчиненных, в частности, на глав районных администраций, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом стала несанкционированная уличная торговля.

Владимир Слепцов

«Посмотрите, что происходит в центре города! Уже трусы, колготки прямо на заборе! Это же Красная площади! Ну ни стыда, ни совести! Такое ощущение, что вы, главы, не знаете, что у вас в районах происходит. Уже из-под контроля выходит ситуация. Посмотрите, — на Красной площади торгуют трусами. Люди наглеют, ну это надо же потерять всю совесть. Мы же не в лесу живем, неужели никто не видит происходящее! Я прошу СМИ — показывайте этих людей, покажите, до чего дошли — занимаются беспределом! Показывайте лица этих людей! Он будет торговать своими носками, потому что тут люди из автобусов выходят, поток большой, трафик. Прошу разобраться с главами районов, чтобы в районах несанкционированной торговли не было!», — сказал глава города.

Мэр Ярославля отметил, что он не против бабушек с огурцами и грибами, но на рынках города выделено 150 бесплатных мест для такой торговли, именно туда и надо отправлять торговцев. Для всех остальных — принять меры, чтобы «трусов на заборе» больше не было.

«Если это будет ненаказуемо, в городе будет бардак. Безнаказанность приводит к тому, что люди будут пользоваться этим. У нас торгуют и грибами в банках, и огурцами. Я не возражают против бабушек — но на рынке, где мы предоставили эти места, там есть лаборатория, которая проверяет на безопасность. А если ты этим огурчиком отравишься, кто будет отвечать? На рынке любой продукт прошел лабораторию, а здесь на улице — нет. И то, что цена ниже — людей сподвигает на покупку, но мы не знаем последствий», — отметил мэр.

Он дал поручение всем главами — чтобы несанкционированной торговли не было, и попросил руководителей отделов полиции активизировать эту работу.