Ярославль, 2 февраля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Ярославль вошел в число восьми городов, которые продолжат борьбу за победу конкурса на звание «Молодежная столица Европы — 2021». Об этом корреспонденту ИА сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Баннер Ярославля как участника конкурса

Из российских городов на звание молодежной столицы претендует Казань, из Литвы — Клайпеда и Каунас, а также Ольборг из Дании, Кишинев из Молдавии, Вараждин из Хорватии и Большая Никосия из республики Кипр. Уже 16 марта будут известны победители второго тура, а окончательные итоги конкурса будут подведены в ноябре.

Статус молодежной столицы присуждается на один год, в городе-победителе проводятся различные мероприятия с участием молодежи. До сих пор ни одному городу в России не удавалось победить в конкурсе. В 2018 году европейской молодежной столицей стал город Кашкайш (Португалия).