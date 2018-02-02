Посёлок городского типа Мартюш, Свердловская область, 2 февраля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Аварии на теплотрассах Каменского района Свердловской области не прекращаются уже десять дней. Прокуратура, исследовав документацию и обойдя квартиры замерзающих сельчан, обнаружила массу нарушений со стороны управляющей и теплоснабжающей организаций, а также администрации района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Бродский. Зимний пейзаж с домиком и собакой. 1910-е

«Потуги» прокуратуры

Прокуратура Каменского района подвела предварительные итоги проверки жалоб населения на отсутствие надлежащего теплоснабжения в жилых домах и социальных объектах поселка Мартюш и села Новоисетское, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор Каменского района Игорь Переходенко совместно с депутатом Заксобрания Свердловской области Вячеславом Вегнером и представителями региональной Общественной палаты провели прием и личный обход жилых домов на пострадавших от коммунального коллапса территориях.

За период с 23 по 30 января 2018 года на теплосетях поселка Мартюш и села Новоисетское зафиксировано не менее восьми порывов с последующим отключением домов, школ и детских садов от теплоснабжения.

В адрес руководителя УК «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

По результатам проверки деятельности котельных выявлены неоднократные нарушения температуры подачи теплоносителя со стороны теплоснабжающей организации ООО «СибНА», в отношении которой возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).

Также выяснилось, что схема теплоснабжения Каменского района утверждена с нарушениями требований законодательства.

«Ежегодная актуализация не осуществляется, оптимальный температурный график теплоснабжающими организациями с администрацией городского округа не согласован, жители Каменского района не обеспечены бесперебойным теплоснабжением», — поясняют в надзорном ведомстве.

В связи с вышеуказанным районная прокуратура направила в полицию материалы для дачи уголовно-правовой оценки по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На что живо отреагировали в соцсетях.

«Потуги» по наведению порядка. Иначе зачем материалы о преступлении (ст. 238 УК РФ), подследственном Следственному комитету, направили в полицию, не имеющую полномочий по принятию решения? Похоже, не все ещё с Луны вернулись! А раз так, то шоу маст гоу он!» — с горечью иронизируют сельчане в соцсетях.

Напомним, ранее гендиректор ООО «СибНА» Анна Иванцова в интервью местным журналистам 29 января сообщила лишь о четырех прорывах. При этом вину возложила на природный катаклизм, то есть внезапно ударившие уральские морозы, износ теплосетей на 90%, а также недобросовестных депутатов, пристрастную прокуратуру и даже некоего рейдера, осаждавшего офис ее предприятия.

«Ситуация была контролируемая, мы очень быстро реагировали и в максимально возможные сроки устранили ситуацию, — прокомментировала Анна Иванцова общую картину с прорывами в поселке Мартюш каменской телекомпании «РИМ-ТВ». — Котельная газовая работала в штатном режиме. Протяженность тепловых сетей — много километров. Перед началом отопительного сезона опрессовки прошли хорошо, в сезон вошли нормально. И тем не менее сыграла свою роль совокупность обстоятельств — природный катаклизм и изношенность тепловых сетей. Это тридцатилетней давности ремонты, которые на сегодняшний день дают нам знать. Но ситуация всегда под контролем, мы работаем слаженно с предприятиями ЖКХ Каменского района и до большого коллапса не допустим».

Однако из конкурсной документации комитета по имуществу следует, что реконструкция теплосетей в поселке Мартюш велась в 2015 году и тендер выиграло ООО «СибНА». Кроме того, согласно отчету городской думы, данное предприятие проводило капитальные ремонты теплосетей и в отопительном сезоне 2016/2017 годов.

«ООО «СибНа» проводились капитальные ремонты теплотрасс д. Брод, с. Кисловское, с. Колчедан, пгт Мартюш, а также проведены ревизии и ремонт котельного оборудования, запорной арматуры котельных и сетей теплоснабжения, насосного оборудования котельных, электрооборудования котельных», — цитата решения № 101 Каменской районной думы «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 годов и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ».

Министр: «Местные власти никогда не ремонтировали теплотрассу»

А Мартюш продолжает мерзнуть, теплосети рвутся и в феврале. По сообщению ГУ МЧС России по Свердловской области, 1 февраля остались без тепла из-за очередной аварии 13 домов на улицах Советская и Бажова. На ликвидацию выехали спасатели, депутат Госдумы Андрей Альшевских и областной парламентарий Вячеслав Вегнер. Руку на пульсе держит и министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«С 23 января котельная подает тепло в дома с перебоями — не получается набрать давление. Сети рвет то в одном месте, то в другом. Батареи в квартирах греют час-два за день, то сутками стынут. Обошли несколько улиц, пообщались с земляками. На данный момент страдают жители порядка 18 домов», — сообщил 1 февраля Андрей Альшевских на своей странице в сети Facebook.

По словам парламентария, областной министр ЖКХ Николай Смирнов объясняет коммунальный коллапс тем, что «местные власти никогда не ремонтировали теплотрассу в поселке, тем более не готовили к зиме».

«По весне из резервного фонда региона муниципалитету выделят 50 миллионов на замену труб. Проинформирую о происходящем в уральском поселке Генеральную прокуратуру», — подводит итоги визита 1 февраля в поселок Мартюш депутат Госдумы РФ.

Тем временем, по информации МЧС по Свердловской области, 2 февраля в Мартюше — новая авария в двух домах.

«Набрал Николаю Смирнову, министру ЖКХ. Как рассказывает, в 10 утра тепла не было в четырех домах на Советской. Под одним из них ночью прорвало теплотрассу», — сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Жители уральского поселка и парламентарии отмечают стабильную неточность сведений от спасателей на протяжении всей коммунальной эпопеи в Мартюше.