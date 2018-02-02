Суздаль, Владимирская область, 2 февраля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Суздале с 13 по 18 марта пройдет XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино. Из 312 заявок, которые прислали на участие в конкурсной программе, селекционная комиссия отобрала 108 анимационных работ.

пресс-служба Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Постер 23 фестиваля анимационного кино в Суздале

Киносмотр откроет много новых имен. Так, в конкурсе примут участие восемь дипломных работ и дебютов, а также тринадцать учебных фильмов, большинство из которых создали студенты и выпускники кинематографических вузов и анимационных студий.

пресс-служба Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Остановка

Больше всего работ заявлено в короткометражной программе — в конкурсе примет участие 31 картина. Прикладную анимацию представят 22 работы, среди которых есть произведения, посвященные фестивалям и премиям, а также рекламные заставки и ролики. В конкурсе полнометражного кино за первенство будут бороться шесть работ.

Свои новые произведения покажут и известные мастера. Автор фильма «Кошки под дождём» Алексей Дёмин покажет вариацию на тему стихотворения русского поэта Владислава Ходасевича о погибшем солдате. Режиссёр Алексей Туркус представит мультфильм «Суета сует». Режиссер и сценарист Валентин Телегин участвует в конкурсе короткого метра с серией из цикла «Гора самоцветов». Мастер пластилиновой анимации Сергей Меринов примет участие в нескольких конкурсных категориях сразу с тремя работами. Выпускник Школы-студии «Шар» Антон Дьяков представит мультфильм из «Весёлой карусели». Также на фестивале покажут «Тихий ужин без соли» Светланы Разгуляевой, «Остановку» Нины Бисяриной и другие работы.

пресс-служба Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Тихий ужин без соли

В состав жюри конкурса авторской анимации вошли режиссер и сценарист Сергей Алибеков, режиссер и художник Оксана Черкасова, сценарист Степан Бирюков, композитор, теле‑ и радиоведущая Марина Ланда, а также кинопродюсер игрового и анимационного кино Арсен Готлиб.

Жюри конкурса коммерческой анимации представят креативный продюсер компании Disney в России Владимир Грамматиков, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащёва, программный директор «Российского Кинорынка» Екатерина Бордачёва, а также режиссёр, художник и сценарист Дмитрий Высоцкий.

пресс-служба Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале Джон Боттом неизвестный солдат

Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит с 1996 года и показывает мультипликационные работы, созданные на территории России и Белоруссии. До 2001 года смотр проходил в Тарусе, в дальнейшем — в Суздале.