Кемерово, 2 февраля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Ученица седьмого класса в Кемерово госпитализирована после нападения в школе 15-летнего подростка, тяжких последствий для ее здоровья нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

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По данным следователей, 1 февраля ученица школы №48 города Кемерово получила случайное ранение на перемене, в настоящее время следователями проводится доследственная проверка.

Ученики сообщили о произошедшем классному руководителю, была вызвана «скорая помощь». В результате осмотра ребёнок был госпитализирован. В настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По данному факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Совфеде прошло заседание научно-экспертного совета при временной комиссии по совершенствованию Семейного кодекса, посвященное обсуждению случаев нападения в российских школах. Глава Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян, выступая с докладом, заявила, что проблема нападений в школах «гораздо шире, и чтобы решить ее, нужно понимать, как дети жили раньше и как живут сейчас».

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Вместо школьных психологов нужны нормальные уроки литературы, считает председатель РВС. Основная же задача общества — «воспитывать людей, а не зверей». Имея перед глазами соответствующие примеры, дети не станут легкой добычей социальных сетей и интернета, подчеркнула Мамиконян.

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