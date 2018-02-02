Ярославцев в 2018 году ждет новая коммунальная плата — «мусорный сбор»
Ярославль, 2 февраля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В 2018 году в Ярославской области изменится система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, а стоимость вывоза мусора для большинства жителей вырастет в несколько раз. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Это связано с исполнением федерального закона, согласно которому появится региональный оператор (их может быть и несколько) по обращению с твердыми коммунальными отходами. Именно этому оператору будут платить все жители области за вывоз и утилизацию мусора, а сам оператор будет отвечать за весь процесс в целом, заключая договоры с полигонами, мусоросортировочными заводами, компаниями, осуществляющими вывоз отходов. Оператор будет выбран по конкурсу региональными властями.
По данным источников ИА REGNUM, конкурс планируется провести весной 2018 года, а система должна заработать во втором полугодии. Это подтверждает приказ департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Для жителей области на первых порах это обернется существенным подорожанием вывоза мусора. Такой вывод можно сделать из анализа утвержденных на 2018 год предельных тарифов на захоронение отходов. С 1 июля они вырастут по разным полигонам от 1,5 до 9 раз. Так, для ООО «Рубин» (Рыбинск) цена вырастет с 178 до 1610 рублей за тонну утилизованного мусора. На крупнейшем полигоне региона — «Скоково» — захоронение подорожает в 2,5 раза — с 312 до 797 рублей. Столь резкий рост стоимости захоронения связан, прежде всего, с введением так называемого экологического сбора — платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Указанные тарифы не касаются людей напрямую, однако повышение стоимости захоронения автоматически приведет к увеличению стоимости вывоза мусора. Вопрос — насколько? Сегодня в Ярославле жители большинства многоквартирных домов платят 1,45 рубля с квадратного метра, причем эта плата не выделена в квитанциях, а включена в строку «Содержание и ремонт жилья». С приходом регионального оператора платить будут не с квадратных метров, а с количества жителей, в квитанциях появится отдельная строка (или даже отдельные квитанции). Конкретная цена с человека должна определиться на конкурсе по выбору регионального оператора, но, естественно, она не может быть ниже себестоимости.
Опыт других регионов, которые перешли на новую систему показывает: рост будет в разы. Так, в Ставрополе, где региональный оператор заработал с 1 января 2018 года, стоимость составила 100 рублей с человека в многоквартирных домах и 130 рублей в частном секторе, в сельских районах несколько дешевле. В Иваново сначала была установлена цена в 104 рубля с человека, затем она снизилась до 88,72 рублей.
Нетрудно посчитать, что сейчас семья из 5 человек, живущая в квартире площадью в 100 квадратных метров в Ярославле платит за мусор 145 рублей. Предположим, что тариф в Ярославской области будет установлен как в Ставрополе — 100 рублей на человека. Следовательно, семья заплатит уже 500 рублей — в 3,5 раза больше. Менее ощутим будет рост для одиноко проживающих, более ощутим для тех, где на небольшой площади живет много людей. Для многих, а именно живущих в частном секторе, в деревнях и селах, плата за вывоз мусора вообще появится впервые. Проблемой же оператора будет организация вывоза мусора из таких мест.
Новая система должна заработать до 1 января 2019 года.