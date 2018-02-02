Ярославль, 2 февраля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В 2018 году в Ярославской области изменится система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, а стоимость вывоза мусора для большинства жителей вырастет в несколько раз. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мусорная площадка

Это связано с исполнением федерального закона, согласно которому появится региональный оператор (их может быть и несколько) по обращению с твердыми коммунальными отходами. Именно этому оператору будут платить все жители области за вывоз и утилизацию мусора, а сам оператор будет отвечать за весь процесс в целом, заключая договоры с полигонами, мусоросортировочными заводами, компаниями, осуществляющими вывоз отходов. Оператор будет выбран по конкурсу региональными властями.

По данным источников ИА REGNUM, конкурс планируется провести весной 2018 года, а система должна заработать во втором полугодии. Это подтверждает приказ департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 19.12.2017 года. В этом приказе установлены тарифы для полигонов, занимающихся захоронением отходов с указанием, что тарифы применяются для расчетов с региональным оператором.

Для жителей области на первых порах это обернется существенным подорожанием вывоза мусора. Такой вывод можно сделать из анализа утвержденных на 2018 год предельных тарифов на захоронение отходов. С 1 июля они вырастут по разным полигонам от 1,5 до 9 раз. Так, для ООО «Рубин» (Рыбинск) цена вырастет с 178 до 1610 рублей за тонну утилизованного мусора. На крупнейшем полигоне региона — «Скоково» — захоронение подорожает в 2,5 раза — с 312 до 797 рублей. Столь резкий рост стоимости захоронения связан, прежде всего, с введением так называемого экологического сбора — платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Указанные тарифы не касаются людей напрямую, однако повышение стоимости захоронения автоматически приведет к увеличению стоимости вывоза мусора. Вопрос — насколько? Сегодня в Ярославле жители большинства многоквартирных домов платят 1,45 рубля с квадратного метра, причем эта плата не выделена в квитанциях, а включена в строку «Содержание и ремонт жилья». С приходом регионального оператора платить будут не с квадратных метров, а с количества жителей, в квитанциях появится отдельная строка (или даже отдельные квитанции). Конкретная цена с человека должна определиться на конкурсе по выбору регионального оператора, но, естественно, она не может быть ниже себестоимости.

Опыт других регионов, которые перешли на новую систему показывает: рост будет в разы. Так, в Ставрополе, где региональный оператор заработал с 1 января 2018 года, стоимость составила 100 рублей с человека в многоквартирных домах и 130 рублей в частном секторе, в сельских районах несколько дешевле. В Иваново сначала была установлена цена в 104 рубля с человека, затем она снизилась до 88,72 рублей.

Нетрудно посчитать, что сейчас семья из 5 человек, живущая в квартире площадью в 100 квадратных метров в Ярославле платит за мусор 145 рублей. Предположим, что тариф в Ярославской области будет установлен как в Ставрополе — 100 рублей на человека. Следовательно, семья заплатит уже 500 рублей — в 3,5 раза больше. Менее ощутим будет рост для одиноко проживающих, более ощутим для тех, где на небольшой площади живет много людей. Для многих, а именно живущих в частном секторе, в деревнях и селах, плата за вывоз мусора вообще появится впервые. Проблемой же оператора будет организация вывоза мусора из таких мест.

Новая система должна заработать до 1 января 2019 года.