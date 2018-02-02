Посёлок городского типа Сараны, Пермский край, 2 февраля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В Пермском крае следственные органы устанавливают виновных в серьёзной коммунальной аварии, которая привела к введению режима чрезвычайной ситуации в посёлке Сараны Горнозаводского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Прикамью, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по бесперебойной поставке тепловой и электрической энергии потребителям в Сарановском сельском поселении.

Исаак Бродский. Зима. 1919-1922

Напомним, что с 22 по 26 января в поселке действовал режим ЧС. Из-за отключения электроснабжения и остановки котельной без тепла остались сотни людей. Отключение теплоснабжения спровоцировало полную разморозку всей отопительной системы поселка, в том числе и резервной. В зоне ЧС находилось 26 многоквартирных жилых домов, а также три социальных объекта: школа, детский сад и ФАП. Часть населения спасло наличие второй системы отопления — печного. Часть людей, по данным прокуратуры, была вынуждена находиться в пунктах временного размещения.

«В результате некачественного оказания услуги по теплоснабжению жизнь и здоровье около 600 жителей поселка, в том числе более 150 несовершеннолетних детей, в зимнее время оказались под угрозой», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

По данным следствия, к остановке котельной привело отключение электроэнергии на высоковольтных линиях, собственником которых является АО «Сарановская шахта «Рудная». Организации, обслуживающие высоковольтные линии, своевременных мер для подключения электроэнергии не приняли.

«В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по бесперебойной поставке тепловой и электрической энергии потребителям в период отопительного сезона, работниками АО «Сарановская шахта «Рудная», ООО «ЭСК «Парма» и ООО «ЭСК «Рост» создана угроза жизни и здоровью населения на территории Сарановского сельского поселения», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Добавим, ранее Региональная службе по тарифам Пермского края сообщала, что к чрезвычайной ситуации в посёлке Сараны привела целая серия некорректных решений со стороны администрации Горнозаводского района. Глава Горнозаводского района скрыл реальное положение дел, не смог грамотно определить потребность в материалах и оборудовании для ликвидации ЧС.

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