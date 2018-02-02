Москва, 2 февраля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Водителям в Москве и Подмосковье со 2 по 4 февраля следует быть внимательнее в связи с гололедицей, образовавшейся на дорогах региона. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

Гололед

«Со 2 по 4 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега, — говорится в сообщении. — На дорогах возможны гололедица и налипание снежного покрова».

Водителей транспортных средств просят выбирать скоростной режим с учетом непогоды, соблюдать дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников дорожно-патрульной службы.

1 февраля центр прогноза погоды «Фобос» сообщил, что в Москву в первой декаде февраля придут морозы и обильные снегопады, их принесет атлантический циклон.

По данным синоптиков, снегопады обрушатся на столицу со 2 по 4 февраля. В городе выпадет более 60% месячной нормы осадков — до 22 мм.

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