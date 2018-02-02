Москва, 2 февраля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Лучшим смартфоном года среди пользователей рунета стал китайский флагман Huawei Honor 9, он победил в номинации «оптимальный баланс», пишет издание Hi-Tech Mail.ru

kirstyfields Телефон

Номинация определялась в рамках восьмой ежегодной премии «Лучший гаджет по версии Рунета». «Флагманом года» пользователи назвали Samsung Galaxy S8+.

Смартфон Sony Xperia XZ1 Compact стал победителем в номинации «Компактный флагман». Также лучшими по соотношению «цена/качество» были признаны смартфоны Samsung Galaxy A5, Xiaomi Mi6, Asus ZenFone 4 и LG G6.

Всего в ходе голосования на портале Hi-tech Mail.ru за смартфоны проголосовали почти 130 тыс. пользователей. Также были определены победители в номинациях «Компьютеры», «Камеры» и «Телевизоры».

Во всех номинациях проголосовали более 2 млн участников. Лучшим компьютером они назвали Acer Predator 21 X, лучшим планшетом — Apple iPad Pro 10.5, а трансформер Lenovo Yoga 720 стал лучшим у пользователей в своей категории.

«Зеркалкой» года стала камера Canon EOS 6D Mark II, а у беззеркальных победу одержала Sony А7RM III. Среди телевизоров пользователи выбрали QLED-телевизор Samsung QLED 65Q9 °F.