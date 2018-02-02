Кале, Франция, 2 февраля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В результате столкновений с полицией, открывшей стрельбу по мигрантам во французском портовом городе Кале, десятки людей пострадали, сообщает 2 февраля Agence France-Presse.

(сс) ccipeggy Пистолет

Около 22 человек были госпитализированы, среди них были четверо эритрейцев в возрасте от 16 до 18 лет, которые нуждались в экстренной операции. Еще один мигрант находится в очень тяжелом положении.

«Эскалация насилия достигла такой степени, что стало невыносимой как для мигрантов, так и для жителей Кале», — заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

«Мы никогда прежде не видели столь высокий уровень насилия», — добавил глава правоохранительных сил Франции.

Напомним, в 2016 году в Кале был снесен лагерь для мигрантов, что привело к тому, что многие африканцы были выброшены на улицу без средств к существованию — это и подтолкнуло их к недовольству.

Регулярные столкновения с правоохранительными органами в этот раз вылились в масштабные противостояния: сотни мигрантов из Эритреи, Афганистана и других государств столкнулись с полицией. Начавшаяся стрельба привела к тяжелым ранениям со стороны мигрантов, также пострадали и двое полицейских.