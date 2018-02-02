В Японии сочли «небезопасными» полеты военной авиации США
Токио, 2 февраля, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Власти Японии намерены призвать США обеспечить соблюдение правил безопасности полётов американской военной авиации над японской территорией. Об этом сообщает газета Asahi.
Глава правительства Японии Синдзо Абэ намерен поставить этот вопрос перед вице-президентом США Майклом Пенсом, прибывающим в Токио с визитом.
Абэ подчеркнул, что в Японии постоянно растёт число инцидентов, связанных с полётами американских военных лётчиков. За 2017 год зарегистрировано 25 воздушных происшествий, что вызывает беспокойство со стороны центральных и местных властей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января вертолет ВВС США AH-1 экстренно приземлился на юге Японии, в префектуре Окинава. Здесь сконцентрирована основная часть американского военного контингента.
Читайте также: Губернатор Окинавы: военные США не могут быть хорошими соседями
Происшествие стало седьмым по счёту на Окинаве за последние пять месяцев. Так, в декабре 2017 года выпавшее из кабины американского вертолета стекло упало на школу.
Читайте также: Токио подверг критике США за полеты над школой на Окинаве
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что командование американских ВВС должно запретить полеты боевых вертолетов «Кобра» (АН-1), так как подобные случаи очень беспокоят местных жителей.
Читайте также: Минобороны Японии требует от США прекратить полеты на «Кобрах»