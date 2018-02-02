Токио, 2 февраля, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Власти Японии намерены призвать США обеспечить соблюдение правил безопасности полётов американской военной авиации над японской территорией. Об этом сообщает газета Asahi.

ВВС США AH-1W Super Cobra

Глава правительства Японии Синдзо Абэ намерен поставить этот вопрос перед вице-президентом США Майклом Пенсом, прибывающим в Токио с визитом.

Абэ подчеркнул, что в Японии постоянно растёт число инцидентов, связанных с полётами американских военных лётчиков. За 2017 год зарегистрировано 25 воздушных происшествий, что вызывает беспокойство со стороны центральных и местных властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января вертолет ВВС США AH-1 экстренно приземлился на юге Японии, в префектуре Окинава. Здесь сконцентрирована основная часть американского военного контингента.

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Происшествие стало седьмым по счёту на Окинаве за последние пять месяцев. Так, в декабре 2017 года выпавшее из кабины американского вертолета стекло упало на школу.

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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что командование американских ВВС должно запретить полеты боевых вертолетов «Кобра» (АН-1), так как подобные случаи очень беспокоят местных жителей.

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