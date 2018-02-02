Южно-Сахалинск, 2 февраля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. В Сахалинскую Оху завезли свежую черешню по 5 тыс. рублей за кило. В Южно-Сахалинске огурцы и помидоры стоят по 900 рублей за килограмм. Правительство в скором времени обещает местные, тепличные помидоры не дороже 100 рублей за кило, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Губернатор Сахалина Олег Кожемяко в совхозе «Тепличный»: «местные помидоры будут продаваться по 100 рублей за килограмм

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В столице сахалинских нефтяников Охе на прилавках сегодня, 2 февраля, появилась свежая черешня. На ценнике стояла стоимость: 5000 рублей. Одна из жительниц города сфотографировала безумно дорогой фрукт и выложила в интернет, сопроводив фото возмущенным комментарием:

«Даже для Охи цены просто космические!»

Позже в сахалинском интернете появились и другие фото из охинских магазинов — персики по 2500 и 2400, манго по 2000 рублей за кило.

Увидев, какой ажиотаж вызвали цены на черешню, предприниматель из Охи быстро снизил цену до 3500 рублей. Но жители пишут:

«Все равно очень дорого!»

Позже к обсуждению цен на фрукты и овощи на Сахалине подключились жители Южно-Сахалинска. Они выложили в сеть фото ценников на помидоры и огурцы — 900 рублей за килограмм.

На местном форуме сахалинцы не преминули выразить свое отношение к ценам. Первым делом, конечно, обсудили цены на фрукты и овощи в благословенном для каждого дальневосточника Краснодаре:

«А в Краснодаре черешня по 100 рублей за кило», — мечтательно сообщил один из посетителей форума.

«Ну, а у нас суровые сахалинские цены. Не то что хлипкие краснодарские», — ответил другой.

«А почему у нас в совхозе «Тепличный» выращивают одно и то же? Почему не рассматривают выращивание той же вишни, черешни. Ведь есть технологии, в Китае их давно применяют!»

«Ха, черешня! Её везут сюда самолетом! А как вам местная наша корюшка в сезон — 250 рублей за кило? А вяленая, 1500—2000 рублей?»

«5000 за кило черешни! Это при том, что в Охе нет работы, люди не живут, а выживают. Озверели уже совсем!»

«Нам тут уже говорят, мол, без черешни прожить можно… Ну, так и без рыбы, и без икры прожить можно, мы, сахалинцы, уже привыкать начали. И без конфет прожить можно… И без интернета…»

«Вкусная, наверное… за 5000 тыщ. Попробовать бы… Интересно, три ягодки на сколько потянет?» — написали сахалинцы в социальной сети.

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Между тем островные власти в самом ближайшем будущем обещают сахалинцам дешевые помидоры и прочие овощи. Совхоз «Тепличный» — резидент ТОР «Южная» — специализируется как раз на производстве овощей. В теплицах уже зреют свежие помидоры.

Совхоз ввел в эксплуатацию уже четвертую очередь тепличного комплекса.

«С вводом четвертой очереди производство овощей вырастет до 6300 тонн в год. Урожайность вырастет в 2 раза, на светокультуре в 3,5 раза. Теперь жители области получают возможность покупать не только огурцы и помидоры местного производства, но и баклажаны, перец, салат», — сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Министр сельского хозяйства островного региона Михаил Кузьменко сообщил, что благодаря развитию собственного тепличного хозяйства оптовые цены на огурцы совхоза «Тепличный» в начале 2017 года упали ниже 100 рублей за килограмм.

Но тогда совсем непонятно: если есть такая конкурентная продукция, то откуда на прилавках островной столицы огурцы по 900? Или владельцы магазинов совсем не стесняются с наценкой?

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Как сообщало ИА REGNUM, продуктовая корзина на Дальнем Востоке — самая дорогая в России. Сахалин традиционно является одним из ценовых «полюсов». Несмотря на то, что в последнее время на островах развивается сельское хозяйство, в рамках ТОР «Южная», впервые за два десятилетия производится собственное мясо, молоко, яйцо и овощи, цены порой все еще шокируют покупателей. Например, сахалинские прилавки завалены охлажденным мясом местного производства. Купить килограмм свиного окорока на кости и в шкуре можно за 288 рублей. Это дешевле, чем в материковом свободном порту Ванино Хабаровского края, где кило в камень замороженного окорока в магазине стоит 360 рублей и дороже.

Тем не менее цены на фрукты, особенно зимой, шокируют сахалинцев. Возмущения островитянам добавляют и цены на исконные сахалинские продукты — икру и рыбу. В канун Нового года за килограмм сахалинской икры в магазинах просили от 3000 до 5000 рублей. За кило копченой кеты от 900 рублей. Первая сезонная навага стоила до 250 рублей за кило. Это вызвало вполне обоснованное возмущение жителей, власти отреагировали быстро, и уже через неделю на Сахалине открылись десятки точек по торговле навагой по цене 75 рублей за килограмм, в рамках программы «Доступная рыба». Местная корюшка стоит дорого — от 250 рублей, а крупная корюшка-зубатка, сахалинский деликатес — до 400 рублей.