Тель-Авив, Израиль, 2 февраля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Наблюдательный пост организации ХАМАС в северной части Газы подвергся обстрелу. В ночь на 2 февраля объект атаковали израильские военные самолёты. В сообщении пресс-службы израильской армии сообщается, что такие действия были предприняты в ответ на ракетный обстрел, осуществленный из сектора по территории израильского государства накануне, 1 февраля.

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В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что ЦАХАЛ возлагает ответственность за события, происходящие в Газе, на ХАМАС, пишет newsru.co.il.

По сообщениям палестинского агентства Safa, со стороны Израиля было выпущено две ракеты по объекту, расположенному к северу от башни Нада, в северной части сектора. О потерях не сообщается.

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В Израиле взорвалась ракета из сектора Газа

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале декабря 2017 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Государства Израиль и начале переноса туда американского посольства из Тель-Авива. Город является спорной территорией в противостоянии Израиля и Палестины.

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Инициативу главы Белого дома израильская сторона восприняла с одобрением, а вот жители Палестины устроили массовые беспорядки.

Напомним, попытка обстрела израильской территории со стороны сектора Газа была зафиксирована 1 февраля около 23:30. Ракета была запущена в сторону населенных пунктов регионального совета Хоф Ашкелон. При этом системы оповещения о возможном ракетном обстреле не сработали. Военные не исключили, что ракета упала на территории сектора Газа.